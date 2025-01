"Hij is de beste keeper in de Premier League": op zoek naar verklaringen voor het wonderseizoen van Matz Sels

"Als supporter van Liverpool heb ik redelijk hard op hem gevloekt gisteren."

Aan het woord is een lachende Frank Boeckx. De voormalige collega van Matz Sels is nu analist en kijkt met grote ogen naar de prestaties van de Belg bij Nottingham Forest.

"Ik gun het hem 100%. Ooit speelden we samen bij Anderlecht, nu is hij de beste keeper van de Premier League. Een waanzinnige prestatie. Nu is het aan hem om ook de beste te blijven", zegt Boeckx.

Als je in 2018 Sels die woorden zou voorleggen, had hij je nooit geloofd. Toen werd de doelman doorgestuurd bij Newcastle.

"Ik denk dat ze daar intussen wel spijt van hebben. Het is wel duidelijk dat Matz een betere keeper is dan Pope. Maar oké, hij heeft zijn eigen weg gekozen via Frankrijk naar Nottingham. Dit seizoen geeft aan dat het een geweldige keuze is voor en van hem."