Ex-KV Kortrijk-coach Freyr Alexandersson heeft al nieuwe uitdaging beet en trekt naar Noorwegen

Amper een maand geleden was het rijk van Freyr Alexandersson definitief uit in West-Vlaanderen. De IJslander werd aan de deur gezet na tegenvallende resultaten en protest van de fans.

Hij had KV Kortrijk enkele maanden geleden nochtans in eerste klasse gehouden na een straffe terugkeer in de Relegation Play-offs.

Nu heeft hij in Noorwegen een nieuwe uitdaging beet. De 42-jarige Alexandersson wordt de nieuwe hoofdcoach van vicekampioen SK Brann.

Het is zijn eerste test in Noorwegen. Eerder was hij al coach van Leiknir (IJsland) en Lyngby (Denemarken). Brann begint pas eind maart aan een nieuw seizoen en wil dan kampioen Bodo/Glimt onttronen.