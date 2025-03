Na 3 maanden blessureleed is Arsenal-aanvaller Saka opnieuw fit: "He's ready to go"

Arsenal kan opnieuw rekenen op de diensten van Bukayo Saka. De 23-jarige aanvaller lag al sinds december in de lappenmand met een hamstringblessure. Volgens zijn manager Mikel Arteta zou Saka dinsdag in het Premier League-duel tegen Fulham zijn rentree kunnen maken.

Met 9 goals en 14 assists in 24 matchen had Bukayo Saka een groot aandeel in het sterke seizoensbegin van The Gunners. Sinds zijn blessure loopt het een pak stroever bij Arsenal.

Manager Michael Arteta was dan ook opgetogen toen hij maandag op de persconferentie Saka's terugkeer aankondigde. "Saka is ready to go", vertelde de Spanjaard aan de aanwezige pers.

"We hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen. Nu is het een kwestie van hem op het juiste moment te brengen. Maar hij is aan het pushen omdat hij het echt wil. Het is geweldig dat hij terug is."

De terugkeer van Saka komt op een goed moment voor Arsenal. Volgende week ontvangt het Real Madrid in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Champions League.