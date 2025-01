Ancelotti aangeslagen na pijnlijke nederlaag van Real Madrid: "Je kan verliezen, maar niet op deze manier"

Na de zware competitienederlaag tegen de aartsrivaal ging Real Madrid ook in de finale van de Spaanse Supercopa met de billen bloot tegen Barcelona. Coach Carlo Ancelotti was niet te spreken over de manier van spelen. "Het was een slechte avond voor ons."

In de competitie kreeg Real Madrid al een pijnlijke 0-4-nederlaag te verwerken in de Clasico en ook in de finale van de Supercup werd het 2-5 voor de rivaal uit Catalonië.

"We zijn net als onze fans heel verdrietig", zei coach Carlo Ancelotti. "Het is een flinke teleurstelling en dat moeten we niet verbergen. Soms win je, soms moet je leren uit een nederlaag. Nu moeten we dus vooruitkijken."

De coach van Real Madrid was vooral teleurgesteld over het spel van zijn ploeg. "We verdedigden heel slecht", stelde hij. "Dat heeft ons pijn gedaan, want Barcelona kon zo gemakkelijk scoren."

Maar niet alleen zijn defensie was niet op het appel. "Tijdens de rust heb ik nog eens gezegd dat we moesten voetballen, want dat hadden we de volledige eerste helft niet gedaan. We trapten steeds lange ballen, terwijl het plan was om erdoorheen te spelen. Je kan een wedstrijd verliezen, maar niet op deze manier."