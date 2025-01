Spektakelrijke Supercup: Barcelona walst over Real Madrid naar eremetaal in Clasico met 7 goals

De logische Clasico in de finale van de Spaanse Supercup moest er een worden van de grote revanche bij Real Madrid. Want de 0-4 vernedering in oktober? Die was lang nog niet verteerd.

Kylian Mbappé zette meteen de toon. De superster van de Koninklijke bedankte Thibaut Courtois voor een uitstekende save in de openingsminuten en flitste op de tegenaanval na hoekschop zijn ploeg op voorsprong.