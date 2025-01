"Je moet je brein écht rust geven": waarom Anderlecht "heel voorzichtig" omspringt met Amuzu na hersenschudding

do 16 januari 2025 09:07

Geen Francis Amuzu in de Beker vanavond. Na zijn hersenschudding zondag tegen Club Brugge benadrukt coach David Hubert dat ze "heel voorzichtig" omspringen met de winger. Twee topdokters kunnen alleen maar benadrukken dat dat de beste aanpak is. "De eerstvolgende weken zijn enkel rustige wandelingen aan de orde."

"Het was toch even schrikken." Anderlecht-coach David Hubert vertelde gisteren dat hij moest bekomen van de beelden van Francis Amuzu, die roerloos bleef liggen na een botsing. Op slag van rust in de topper was de nummer 7 van Anderlecht op de elleboog van Ordonez gebotst. Meteen was duidelijk dat het ernstig was. Minutenlang bleef de vleugelspeler liggen voor hij naar het ziekenhuis werd afgevoerd. Daar werd 's avonds zoals verwacht een (zware) hersenschudding vastgesteld.

Wat is een hersenschudding eigenlijk? Paul Boon, neuroloog in het UZ Gent, geeft meer duiding. "Een hersenschudding is een acute versnelling of vertraging van het hoofd", vertelt hij. "Die schok van de buitenkant zorgt voor een plotse stoornis binnen de hersenen, waarbij mensen (kort) het bewustzijn verliezen. Als dat langer dan minuten duurt, heb je al een groter probleem." "Wat karakteristiek is: als mensen bijkomen, weten ze niet goed wat er gebeurd is. Ze kunnen zich dingen vlak voor de klap ook niet herinneren. Het is een soort geheugenverlies." Volgens Hubert kwamen bij Amuzu "toch wat zaken terug door naar de beelden te kijken", zei hij gisteren.

Buiten westen

Hoe ernstig de hersenschudding van Amuzu is, weet dokter Paul Boon niet. "Als er geen schade aan de hersenen is, verdwijnen de klachten na enkele dagen zonder behandeling." "Als er wel schade is, spreken we van een kneuzing. Het verschil is een bloeduitstorting - zeg maar een blauwe plek - in de hersenen. Ook dat komt vaak goed, maar het brengt langer durende klachten met zich mee." "Amuzu is toch een hele poos buiten westen geweest, dus ik verwacht dat hij iets ernstigers heeft meegemaakt", schat Boon. Amuzu zou naar verluidt zijn ogen pas hebben opengedaan in het ziekenhuis.

Zolang hij voelt dat hij zich niet optimaal kan concentreren, is rust aangewezen. Chris van der Linden, neuroloog