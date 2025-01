Lindsey Vonn komt dichter en dichter bij eerste overwinning sinds comeback: Amerikaanse legende 4e in Super-G

Het is niet meer vragen of, maar eerder hoe lang het nog duurt vooraleer Lindsey Vonn opnieuw met de overwinning aanknoopt na haar comeback. Gisteren vloog ze in haar eerste Wereldbekerwedstrijd afdaling in 6 jaar naar een 6e plaats.



Vandaag werd Vonn 4e in de Super-G in het Oostenrijkse Sankt Anton. Vonn was 1"24 trager dan haar verrassende landgenote Lauren Macuga. Zij kon profiteren van een moment van betere zichtbaarheid in Oostenrijk. Voor de 22-jarige Amerikaanse is het haar eerste overwinning in de Wereldbeker.



Thuisfavoriete Stephanie Venier eindigde als 2e op 68 honderdsten, Federica Brignone werd na haar overwinning gisteren vandaag 3e.



"Het was de hele rit echt een rodeo", vertelde Vonn achteraf. "Ik zag niets, de zichtbaarheid was echt slecht. Ik heb gewoon gestreden tot aan de finish. 4e worden met de fouten die ik maakte, dat is voldoende voor mij." Vonn zei ook nog dat ze zich nog altijd "niet 100%" voelt.