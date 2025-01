Remco Evenepoel spreekt ploegmaats toe net voor ziekenhuiscontrole: "Ik mis de ploeg en de stages"

Eén grote afwezige op de presentatie van Soudal-Quick Step: Remco Evenepoel. Al was de kopman van de Belgische formatie er via digitale weg toch een beetje bij. Net voor hij op controle ging in het ziekenhuis, sprak de olympische kampioen zijn ploegmaats toe. "Ik zal me enkel focussen op de hoofddoelen", vertelde Evenepoel.

Ardennenklassiekers. Ik hoop dat ik daarna mijn voorbereiding op de Tour kan kopiëren met veel hoogtestages, de Dauphiné en het BK." De Giro is dus geen optie.

"Mijn programma is nog altijd wat onzeker. Ik hoop te hervatten in de

"Het is een lastige periode geweest zonder training", deelde Evenepoel vanuit België. "Ik heb een kleine studievakantie in Spanje met mijn vrouw gedaan."

Dat Evenepoel zijn volledige voorbereiding op het nieuwe seizoen zag wegvallen, doet duidelijk nog steeds pijn.

"Het is lastig geweest. Ik mis mijn fiets al enkele weken. Het zal een tijd duren voor ik weer in vorm ben, maar ik ben geduldig. Ik zal wachten tot de dag dat ik me weer 100 procent voel."

"Ik mis de ploeg en de stages", zegt Evenepoel nog. "Ik beloof jullie dat ik zal terugkeren. Ik zal me enkel focussen op de hoofddoelen. Er zal wat geduld nodig zijn, daarna is het "go time" en wil ik klaar zijn voor de Tour."