STVV rondt transfer Lamkel Ze af: "Combinatie met Mazzu kan voor vuurwerk zorgen"

STVV heeft zijn voorlinie versterkt met Didier Lamkel Ze en de Japanner Hiiro Komori. Sint-Truiden hoopt met de dubbele transfer "snel op te klimmen in het klassement".

De transfer van Didier Lamkel Ze hing al in de lucht en is nu ook afgerond. Het Kameroense woelwater maakte al naam (op en naast het veld) bij Antwerp en KV Kortrijk.

"Hij behoeft weinig introductie bij de volgers van het Belgische voetbal", klinkt het ook bij STVV. "Lamkel Ze geeft ons extra opties op de flank", stelt sportief directeur Andre Pinto. "We weten dat Didier enorm veel kwaliteiten heeft als voetballer."

"En met Felice Mazzu hebben we een ervaren coach, die in hem gelooft. Die combinatie kan op het veld voor vuurwerk zorgen de komende maanden."

STVV stelde met de 23-jarige Hiiro Komori ook een tweede aanvallende versterking voor. De Japanner scoorde 36 goals in 73 matchen voor JEF United Chiba en werd topschutter in de Japanse tweede klasse.

"We willen snel opklimmen in het klassement", aldus Pinto. "We streven naar een dubbele bezetting voor elke positie en een gezonde concurrentie binnen de kern. Zo staat iedereen scherp voor 2025."