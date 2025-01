Na de eerste bij STVV: de grappen, grollen en streken van Didier Lamkel Zé doorheen de jaren

Zelfs na zijn jarenlange avonturen in het buitenland is Didier Lamkel Zé nog geen haar veranderd. Tijdens zijn vorige periodes in de Jupiler Pro League viel het woelwater vooral op met zijn controversiële gedrag. Ook bij STVV is het meteen prijs. Wat stak Lamkel Zé allemaal uit in België? Een overzicht van zijn fratsen.