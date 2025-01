Daar is Didier Lamkel Ze weer: STVV geeft eigenzinnige aanvaller nieuwe kans

Didier Lamkel Ze heeft een stevige indruk nagelaten in de Jupiler Pro League, op en naast het veld. Zijn fratsen waren even bekend als zijn (vaak fraaie) doelpunten.

Antwerp haalde hem in de zomer van 2018 binnen. De aanvaller toonde zijn talent met 21 goals voor The Great Old, maar na 3,5 seizoenen was zijn krediet op.

KV Kortrijk gaf het woelwater nog een kans, maar daar eiste hij vaker de aandacht op met zijn gedrag dan met zijn goals.

Na omzwervingen in Turkije en Frankrijk keert de Kameroener nu terug naar de Belgische voetbalvelden. Hij heeft een voorcontract getekend bij STVV.



Als Lamkel Zé slaagt voor zijn medische tests, krijgt hij een contract tot het einde van het seizoen in Sint-Truiden. Volgens zijn manager hadden ook Standard en OHL interesse getoond.

"Het is een speler met veel kwaliteiten, dat is zo", zegt STVV-coach Felice Mazzu. "Ik heb hem ook zien spelen bij andere teams."

"Dat hij een speciale speler is, dat weet ik niet. Ik ken hem niet persoonlijk. Ik heb hem nooit gesproken, voor ik hem hier sprak, enkele dagen geleden. Ik heb nog nooit met hem samengewerkt, dus ik wil nog geen conclusies trekken."