LIVE GP Miguel Induráin: Zes vluchters blijven over richting finale, wat kan Thibau Nys op eerste koersdag?

Vorig jaar

Brandon McNulty is de 'titelverdediger'. In 2024 reed hij weg in de afdaling van de Alto de Erau. Een solo was het niet, want op de Alto Ibarra ging Maxim Van Gils op en over de Amerikaan. De laatste afdaling was er te veel aan voor onze landgenoot.



Op de natte wegen had McNulty zijn fiets veel beter onder controle. Hij kwam bij Van Gils en sprintte hem voorbij naar de zege. Opvallend: de volledige top 7 van vorig jaar is vandaag opnieuw van de partij.