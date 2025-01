Jan Vertonghen is "6 à 8 weken out": "Hij was heel aangeslagen, maar werkt al opnieuw keihard"

2 weken na de pijnlijke competitienederlaag tegen Dender pikt Anderlecht morgenavond de draad weer op in de beker tegen Beerschot. Dat doet het nog altijd zonder Jan Vertonghen, want de verdediger is weer buiten strijd. "Maar hij zou Jan niet zijn als hij niet al opnieuw uitkijkt naar zijn terugkeer", zegt zijn coach.

"Het is absoluut een setback", legde Hubert nog uit. "Ik zag echt een gretige en hongerige Jan op training. Zijn blessure had meteen ook een impact op de groep. Dit is voor Jan jammerlijk, maar ook voor de ploeg."

"Hij zal minimaal 6 weken out zijn", vertelde zijn coach David Hubert daags voor de kwartfinale in de beker tegen Beerschot. "Laat ons hopen op 6 à 8 weken in een goed scenario. Daar gaan we vanuit."

Vertonghen kampeerde maanden in het dokterskabinet met een achillespeesblessure, maar net nu zijn terugkeer in de lucht hing, liep de ex-Rode Duivel een enkelblessure op.

"De blessure van Jan kwam op een slecht moment", aldus Hubert. Temeer omdat Zanka Jorgenson, zijn vervanger de voorbije maanden, Anderlecht zal verlaten voor een Amerikaans avontuur. "Zijn situatie is pending. Hij wacht op een transfer en zal niet meer in de selectie zitten."

"Zanka heeft ons geholpen. Op en naast het veld. Hij is een hele goeie kerel, maar je weet dat er in voetbal opportuniteiten kunnen passeren."

"Er zijn hier andere spelers en ik focus me op oplossingen met wie hier wel is. Ik heb vertrouwen in de groep die morgen zal spelen. We zoeken de juiste formule en we hebben meerdere opties."

"Het zou natuurlijk gemakkelijk zijn als ik op elke positie 3 opties zou hebben", grijnsde Hubert nog. "Maar dat is niet het geval. Je moet out of the box denken. Maar ik verwacht dat elke speler zijn taken doet."

"Of je nu speelt op je positie of niet, of je start of invaller bent: bij Anderlecht telt maar één ding en dat is winnen en doorstoten."

Er was tot slot ook nog positief nieuws uit de ziekenboeg. "Thorgan Hazard heeft zijn invalbeurt tegen Dender goed verteerd. Hij is klaar om te spelen."