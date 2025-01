Meer dan 2 jaar in lappenmand: de lange lijst blessures waarmee Jan Vertonghen in zijn carrière moe(s)t afrekenen

Alle blessures van Jan Vertonghen in zijn rijke carrière.

Een rijke carrière op het allerhoogste niveau eist ook zijn tol. In het geval van Jan Vertonghen is dat een fysieke. De 37-jarige verdediger van Anderlecht ligt alweer in de lappenmand met een enkelblessure. Zo tikte de teller door naar meer dan 2 jaar afwezigheid. Een overzicht van alle euvels die leven als voetballer minder mooi maakten.

Al 18 jaar is Jan Vertonghen niet weg te denken uit het topvoetbal. Op de momenten van blessureleed na. Net als hoogtepunten waren die er ook in overvloed. De centrale verdediger stond maar liefst 22 keer aan de kant, goed voor meer dan 740 dagen afwezigheid. Ofwel - hou je vast - meer dan 2 jaar. Zijn enkel was het vaakst (5 keer) de zwakke plek van Vertonghen. En die enkel teistert nu ook zijn minst fortuinlijke seizoen uit zijn carrière bij Anderlecht. Een zoveelste lijntje onderaan een stevige waslijst.

Van rotseizoen 18/19 tot gemiste titelkans

Als jonge verdediger kende Jan Vertonghen nauwelijks blessureleed in zijn begindagen bij Ajax. In 5 jaar loondienst bij de Amsterdammers miste hij amper 70 dagen en maar 12 wedstrijden. De (hoofd)schuldige toen? Zijn lies. Maar met frisse tegenzin kijken in de tribune, zat er toen niet in. Dat veranderde toen Vertonghen de drukke kalender en intensiteit van de Premier League leerde kennen. In zijn eerste seizoen bleef 'Super Jan' gespaard van blessures bij Tottenham Hotspur. Daarna iets minder. Vanaf het seizoen 2013-2014 miste Vertonghen grote delen. Een enkel- en voetblessure zorgden voor een valse noot halfweg en aan het einde van het seizoen. Die valse noot weerklonk ook in de titelstrijd anno 2016, toen de verdediger afrekende met een knieblessure en 2,5 maanden aan de kant stond. Zo zag hij de Spurs uitgeschakeld worden in de Europa League door Dortmund. Het seizoen 2018-2019 werd het jaar van de kwaaltjes. Zijn hamstring (2x), heup en hoofd hielden Vertonghen van het veld.

