Hoe goed is deal van Francorchamps voor F1-toekomst in België? "Rotatiesysteem stemt me minder optimistisch"

wo 8 januari 2025 17:20

Eindelijk dat langverwachte meerjarige contract. Na edities bang afwachten of Spa-Francorchamps nog op de Formule 1-kalender zou staan, heeft de GP nu wat meer zekerheid. "De verkregen tijd is het positiefste aspect van deze deal", duidt F1-kenner Gert Vermersch. Al blijven er twijfels over de houdbaarheid van de Belgische race.

"Geliefd bij fans én rijders." Zelf kondigde de Formule 1 met een duidelijke boodschap de contractverlenging van Spa-Francorchamps aan. Voor onder meer Max Verstappen de favoriete afspraak op de kalender. Maar deed de organisatie ook een goede zaak? "Het is geen slecht nieuws, laat het me daarbij houden", geeft kenner Gert Vermersch zijn blik op de zaak. "Het is het enige alternatief voor geen Belgische Grote Prijs meer."

Niet langer race tegen de klok

Iets - ofwel: de GP de komende 6 jaar 4 keer op de agenda - is beter dan niets. Toch? "Wat goed is: eindelijk heeft Spa Francorchamps dat langetermijncontract beet. De vorige jaren was het telkens maar 1 à 2 jaar, nu tot en met 2031. Dat moet de organisatoren de tijd geven om meer partners te vinden. Dat is het meest positieve aspect van deze deal", gaat Vermersch voort. "Maar dat ze in 2028 en 2030 geen GP kunnen organiseren, stemt me minder optimistisch. Zeker als je weet dat Europese concurrenten wel elk jaar de Formule 1 mag ontvangen." Een beurtrol die eigenaar Liberty Media gebruikt, omdat er 11 ernstige kandidaten zijn om in verschillende landen races te organiseren: "Dus moeten andere races hun plekje afstaan op een overvolle kalender. Francorchamps is daar - helaas - de eerste van."

Als puntje bij paaltje komt, draait het alleen om de centen. Gert Vermersch