Spa-Francorchamps is tevreden met plek op F1-kalender zonder al te hoog prijskaartje: "Een redelijke investering"

"Het is ook nog niet zeker dat er in 2028 en 2030 geen GP in België zal zijn", stelt Wathelet. "De geest van het akkoord stelt dat er minstens 4 races zullen zijn. Misschien is het dan aan een ander land, misschien toch België."

"Het was dan ook moeilijk om nog een vast contract voor een lange periode te tekenen", aldus Wathelet. Het compromis was dan ook een wisselwerking vanaf 2028, mogelijk met het circuit in Barcelona.

Moest de organisatie diep in de buidel tasten voor die contractverlenging? "Het bedrag ligt hoger vanaf 2026, maar het gaat over een stijging van 3 tot 4 procent. Dat vonden we redelijk."

Van een verdubbeling - Spa-Francorchamps betaalde naar schatting zo'n 20 miljoen - is dan ook geen sprake. "Helemaal niet", aldus Wathelet. "Het is een redelijke inflatie, die we denken te kunnen recupereren."

Moet de Waalse regering, die al jaren geld toesteekt, dan meer betalen? "De bedoeling is om dat zo hard mogelijk te beperken. De laatste jaren is hun bijdrage zelfs gedaald, terwijl het terugverdieneffect voor de regio en het land is gestegen. Dat lijkt me dus een redelijke investering."