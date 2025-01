"Zullen op groot scherm dan maar BK streamen": organisator betreurt afwezigheid van NK-toppers en live-uitzending

do 9 januari 2025 08:06

Op het BK zijn Wout van Aert en Sanne Cant de grote afwezigen. In Nederland is de nationale titelstrijd helemaal onthoofd door het ontbreken van wereldkampioenen Mathieu van der Poel en Fem van Empel en titelverdedigster Lucinda Brand.

"Met Mathieu van der Poel op de affiche zouden we dubbel zoveel toeschouwers hebben."



De organisatie van het NK veldrijden in Oisterwijk (op 20 km van de Belgische grens) heeft gemengde gevoelens bij het ontbreken van enkele Nederlandse toppers op de nationale kampioenschappen.



"Bij de mannen is het ontbreken van Mathieu voornamelijk commercieel jammer."



"Elke wielerliefhebber wil MVDP eens in het echt gezien hebben, zijn aanwezigheid zondag zou voor 5.000 extra bezoekers gezorgd hebben", schat Kenneth Alting van het organisatiecomité in.



"We hebben nog een privéplekje, als Mathieu toch nog besluit te komen vanuit Spanje. We kunnen dus nog iets regelen", knipoogt Alting.

Mathieu van der Poel is er zondag niet bij op het NK veldrijden.

Geen titanenstrijd

Bij de vrouwen zijn wereldkampioene Fem van Empel en Lucinda Brand de grote afwezigen op het NK.



"Dat is niet alleen commercieel, maar ook sportief jammer. Van Empel, Brand en Pieterse samen staan garant voor een titanenstrijd (die we nu niet zullen krijgen)."



Al heeft de organisatie ook begrip voor de afwezigen. "Vanuit het perspectief van de renners begrijp ik het en is het een juiste keuze om naar Spanje te gaan."



"Maar vanuit het perspectief van de organisatoren (en fans) is het minder gemakkelijk te begrijpen", zegt Alting, die ook elk jaar de internationale veldrit in Oisterwijk organiseert.



"Wij als organisatie zijn al een jaar bezig om voorbereidingen te treffen. Enkele maanden geleden zijn we begonnen met de opbouw van het parcours. Er kruipt ontzettend veel werk in."



Met Van der Poel aan de start zouden we meer geld en vrijwilligers hebben. Kenneth Alting (organisatiecomité NK veldrijden)

Alting stelt ook dat renners en organisaties elkaar nodig hebben.



"Door organisatiecomités zoals de onze zijn meerdere renners gekomen waar ze nu staan."



"Bovendien hangt het voortbestaan van wedstrijden zoals de onze af van geld en vrijwilligers. Als we Van der Poel aan de start zouden krijgen, zouden we meer geld en vrijwilligers hebben."



"Misschien moeten we daar eens over in gesprek gaan met de verschillende actoren in de crosswereld."

Fem van Empel en Lucinda Brand laten het NK veldrijden links liggen.

Niet op tv