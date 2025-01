Ready? Play! 5 vragen en 5 antwoorden over het tennisseizoen 2025

ma 6 januari 2025 16:12

Aan de andere kant van de wereld zijn de tennissers aan het nieuwe seizoen begonnen, met zondag al de eerste matchen op de Australian Open. In Sporza Daily beantwoordt ons tennispanel 5 vragen over het tennisjaar 2025. "Zizou Bergs is de man die het Belgische tennis nodig heeft", klinkt het in koor.

Welke mannen gaan het seizoen domineren?

Caro Houbreghts: "Ik kijk uit naar Carlos Alcaraz. Op zijn 21e kan hij alle grandslamtoernooien gewonnen hebben, enkel de Australian Open ontbreekt nog." "Dat zou heel straf zijn, maar er zijn genoeg kapers op de kust. Jannik Sinner tennist ook heel sterk op hardcourt." Dirk Gerlo: "De vraag is hoe Alcaraz en Sinner voor de dag komen in Melbourne. Ze hebben geen enkel voorbereidingstoernooi gespeeld." "Sinner heeft het voordeel dat hij vorig jaar veel regelmaat vertoonde. Alcaraz is blessuregevoeliger. Hoe het met hem gaat, is vaak gissen."

Wint Carlos Alcaraz na Roland Garros, Wimbledon en de US Open ook de Australian Open?

Hoe goed is Novak Djokovic nog?

Caro Houbreghts: "Schrijf Novak Djokovic nooit af. De samenwerking met Andy Murray vind ik alvast geweldig. Hij kent het wereldje erg goed en wie weet is hij de man die Djokovic rustig kan houden." Dirk Gerlo: "Djokovic heb ik op het toernooi van Brisbane gevolgd, waar hij in de kwartfinales werd uitgeschakeld. Hij serveerde goed, maar in de rally's wordt hij nu gedomineerd door de jongere mannen."

Met de olympische titel vorig jaar heeft Novak Djokovic (37) het tennis uitgespeeld.

Welke vrouwen steken erbovenuit?

Aryna Sabalenka (26) speelt op de Australian Open voor een derde titel op een rij. Caro Houbreghts: "Van haar verwacht ik dit jaar het meest, zeker in Australië. Op hardcourt lijkt zij onverslaanbaar." "Op andere terreinen heeft ze voorlopig nog geen grandslamttitels gepakt, maar ik geloof erin dat ze die stap kan zetten." In de graveltoernooien is en blijft Iga Swiatek de te kloppen vrouw. Dirk Gerlo: "Op die twee speelsters mag je focussen, net als op Cori "Coco" Gauff. Zij heeft Swiatek net verslagen in de United Cup." Caro Houbreghts: "En Gauff is nog altijd nog maar 20 jaar. Samen met Sabalenka en Swiatek vormt ze de top 3 van het vrouwentennis." "Jelena Rybakina zet ik op 4, op voorwaarde dat ze fit is."

Scoort Aryna Sabalenka 3 op een rij op de Australian Open?

Wie zijn de new kids on the block?

Dirk Gerlo: "Houd de 19-jarige Tsjech Jakub Mensik in de gaten, net als de Braziliaan Paulo Fonseca. Hij won vorig seizoen de Next Gen ATP Finals. Een jaar geleden stond hij niet eens in de top 800, nu staat hij op de rand van de top 100." Caro Houbreghts: "Ik verwacht iets van de jonge Russin Mirra Andrejeva. Vorig seizoen liet ze al knappe dingen zien, met de halve finales op Roland Garros als uitschieter." "En bij de mannen ben ik benieuwd naar de prestaties van Giovanni Mpetshi Perricard. De 21-jarige Fransman beschikt over de wapens om de grote mannen pijn te doen. Hij combineert een goede opslag met zeer beweeglijk tennis."

Mirra Andrejeva is een 17-jarige speelster uit Rusland. Vorig seizoen speelde ze al de halve finales op Roland Garros.

Welke Belg gaat schitteren in 2025?

Elise Mertens speelt al jaren op een hoog niveau. Zizou Bergs (ATP-66) wil haar graag bijstaan als vaandeldrager van het Belgische tennis. Dirk Gerlo: "Zizou Bergs heeft op vele vlakken progressie gemaakt. Hij is de man die het publiek aanspreekt. Kijk maar naar de Daviscupwedstrijd begin februari in Hasselt, die is helemaal uitverkocht." "Bergs is ambitieus en verzorgt het spektakel. En de meeste spelers komen tot volle wasdom op hun 27e. Bergs zit perfect op schema op schema om zijn doel te bereiken."

Zizou Bergs is de man die het Belgische tennis nodig heeft. Caro Houbreghts

Caro Houbreghts: "Ik kijk erg uit naar Zizou Bergs. Hij mikt nu op een plaats in de top 50, maar geloof me, stiekem droomt hij van meer."

"Met zijn uitstraling en zijn show is Bergs die man die het Belgische tennis nodig heeft."