Op één jaar tijd van 3.000 euro naar miljonair: de rijkdom van Luke Littler, die groter is dan cijfers doen vermoeden

Geen aandeel kon in 2024 betere cijfers voorleggen. In exact één jaar tijd zag dartssensatie Luke Littler zijn verzamelde prijzengeld groeien van 3.000 naar ruim een miljoen euro. Straks kan daar nog eens de grootste cheque uit zijn nog prille carrière bijkomen. Een blik op de financiën achter het fenomeen.

Dat bedrag is ook bepalend voor de PDC Order of Merit, de wereldranking op basis van het officiële toernooigeld dat de darters de voorbije twee jaar bij elkaar spelen.

Ook in de daaropvolgende maanden zou Littler nog heel wat prijzengeld bij elkaar sprokkelen. Met een totaalverdienste van maar liefst 633.000 euro op rankingevents voor hij aan het WK van dit jaar begon.

Door zijn onverhoopte finaleplaats in Ally Pally verhonderdvoudigde Littler die som bijna meteen: de cheque van 234.000 euro was een heel fraaie troostprijs na de nederlaag tegen Luke Humphries.

Goed een jaar geleden had Luke Littler ongetwijfeld eens goed gelachen bij de gedachte. De Brit begon toen aan het WK Darts dat zijn leven voorgoed zou veranderen met amper 2.500 euro prijzengeld op de teller - de beloning voor het halen van de 4e ronde op de UK Open.

Want de Engelsman cashte niet enkel op rankingtoernooien, maar verdiende eveneens stevig op andere lucratieve events. Zoals de Premier League en de World Series of Darts. Alles samen waren die toernooien goed voor 475.000 euro. Katsjing!

Toch is Littler rijker dan bovenstaande cijfers doen vermoeden, want sponsordeals zorgden ervoor dat de spaarrekening nog steviger aanspekte.

Door zijn enorme populariteit is de darter namelijk een aantrekkelijk uithangbord geworden voor veel merken. Pijltjesmaker Target Darts haalde de tiener binnen met naar verluidt "de grootste deal ooit binnen het darts".

Voorts figureerde Littler in reclamespots voor ontbijtgranenmerk Best (van YouTube-collectief Sidemen), kledingketen boohooMAN, snackfabrikant KP Nuts en ... spelbedrijf Xbox. Door zijn grote liefde voor games is die laatste wellicht de persoonlijke favoriet van de Engelsman.