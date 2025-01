Lennert Van Eetvelt gaat voor ritwinst in de Tour: "Ik kan nog een paar stappen zetten"

Na het jaar van de doorbraak wil Lennert Van Eetvelt (23) een volgende stap zetten. De klimmer zal debuteren in de Tour de France en rijdt aansluitend de Vuelta. "Ik krijg hier ruimte en tijd om beter te worden", toont hij zich tevreden over zijn werkgever Lotto.

Hij won de UAE Tour en de Tour of Guangxi, 2 afspraken in de WorldTour. En toch spreekt Lennert Van Eetvelt over "een jaar met heel veel ups en downs".

"Zo ben ik lang buiten strijd geweest met een knieblessure en de Vuelta viel ook wat tegen, maar ik mag meer dan tevreden zijn met mijn resultaten."

"Ik onthoud de goeie uitslagen en de positieve zaken. Ik ben regelmatig in de buurt van de beste renners gekomen. Ik hoop dat ik nu nog beter kan doen en dat ik een extra stap kan zetten. En dat ik gespaard blijf van pech", grijnsde Van Eetvelt nog.

In 2025 zal hij voor het eerst deelnemen aan de Tour. "Ik heb vorig jaar vaak goed gepresteerd op een hoog niveau, maar de Tour is nog iets anders."

"Of dit mijn droom is? Dat zou ik niet per se zeggen, maar had je me 10 jaar geleden gevraagd wanneer mijn carrière als prof geslaagd zou zijn, dan zou ik gesproken hebben over ritwinst in de Tour. Als dat lukt, zal mijn jaar zeker geslaagd zijn."

"De Tour voelt alleszins als een logische stap. Op een bepaald moment moet je beslissen om ervoor te gaan. Ik denk wel dat het moet lukken."

Van Eetvelt doet dat in het Lotto-shirt, de ploeg waar hij zich kiplekker voelt. "Ik heb hier veel stappen gezet en er kunnen er nog een paar bij. Ik krijg hier ruimte en tijd om beter te worden en om te rijden wat ik wil. Dat is als jonge renner heel tof."