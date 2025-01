Geen duel met Wout van Aert, Mathieu van der Poel moet ook de Wereldbekercross van Dendermonde schrappen

vr 3 januari 2025 17:52

Mathieu van der Poel kan zondag het duel niet aangaan met Wout van Aert in de Wereldbekercross in Dendermonde. De wereldkampioen ondervindt nog te veel last van een ribblessure. "Ik heb vandaag nog een keer getest en het is duidelijk dat ook Dendermonde nog te vroeg komt", legt hij uit.

Mathieu van der Poel botste vorige week tegen een paaltje in de Azencross van Loenhout. De wereldkampioen won en croste twee dagen later nog in Frankrijk, maar deze week moest hij al de wedstrijden in Baal en Koksijde schrappen. Zijn ribblessure laat het momenteel niet toe om een uur voluit te gaan in het veld. Ook zondag niet in Dendermonde, waar het tweede duel van het seizoen met Wout van Aert op het programma stond. De wereldkampioen zal niet van start gaan in de Wereldbekermanche.

Op een zwaardere offroadondergrond ondervind ik nog te veel pijn aan mijn rib. Ik kan niet anders dan langer geduld oefenen. Mathieu van der Poel