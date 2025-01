Philippe Clement countert de wangeluiden: "We groeien en iedereen heeft nu gezien dat we hard werken"

Met het mes op de keel heeft hij zijn hachje gered. Na de zege in de Old Firm tegen Celtic kan Philippe Clement eindelijk nog eens glimlachen. "Deze prestatie wil ik elke match zien", vertelde de coach van Rangers. "Zo kunnen we de club weer brengen waar ze hoort te staan."

"Het is ook belangrijk dat iedereen buiten de club heeft kunnen zien dat we hard werken", doelde hij op de vele kritiek. "Deze ploeg groeit en wordt beter en beter."

"Je hebt zulke momenten nodig en die hebben we nu gegrepen. Die mentaliteit willen we allemaal zien."

"We worden beloond voor al het harde werk van de voorbije maanden", legde Clement uit. "Dat was de voorbije weken niet gelukt."

We moeten deze overwinning bevestigen en dat is de cultuur die we hier moeten installeren. Ik wil dit dus elke match zien.

Clement kon zeker niet klagen over de intensiteit en de mentaliteit in de Old Firm. "Ik ben trots op mijn groep. Zo moeten we blijven voetballen."

Maar Clement beseft ook dat de crisis nog niet volledig verjaagd is. "Deze zege is enkel van tel als je deze mentaliteit om de 3 dagen kan brengen. Al moet je daar fysiek ook klaar voor zijn."

"Wij hebben zelf niet de financiële ruimte om onze kern grondig uit te diepen, maar dit is de manier waarop we moeten werken om de club te brengen waar ze hoort. Dat is mijn missie."