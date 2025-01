Straf antwoord na alle kritiek: Rangers van Clement winnen derby tegen Celtic met 3-0 na "masterclass" van coach

Raskin enige Belg in de basis

Rangers-coach Philippe Clement voert vijf wissels door na het 2-2 gelijkspel tegen Motherwell. Kapitein Tavernier en doelman Butland zijn geblesseerd en worden vervangen door Liam Kelly en Jefté.



Het aanvallende trio, met onder meer Cyriel Dessers, werd volledig vervangen na de matige prestatie van dit weekend. De enige Belg in de basis is Nicolas Raskin, hij is tevens kapitein.



Bij Celtic geen Arne Engels in de basis. Hij speelde dit weekend nochtans een goede match en gaf een assist, maar werd vervangen. In doel bij The Celts staat een oude bekende: Kasper Schmeichel (ex-Anderlecht).