Michael Vanthourenhout: "Sinds we weten dat Wout niet meedoet, zit het BK bij iedereen in het achterhoofd"

Michael Vanthourenhout heeft deze week de GP Sven Nys in Baal en de Duinencross in Koksijde moeten schrappen van zijn programma wegens ziekte. "Ik heb wat rust nodig", vertelt de Wereldbekerleider, die zondag de draad weer oppikt in Dendermonde en daarna uitkijkt naar het BK.

De avondcross in Diegem werd een DNF - did not finish - voor Michael Vanthourenhout. Baal en Koksijde schrapte hij van zijn programma.

"Ik ben wat ziekjes, maar het is niet supererg. Koorts heb ik niet gehad", vertelt de nummer 1 op de UCI-ranglijst.

"Ik kamp vooral met wat vermoeidheid. Vorig weekend hadden we de Wereldbekerwedstrijd in Frankrijk en daags nadien crosten we 's avonds in Diegem."

Dat hakte erin voor Vanthourenhout. "Er komt een belangrijke periode aan, daarom rust ik nu beter even", legt hij uit.