Verrassende 1B-speler is duurste shirt in 16 jaar, kerstactie Pro League levert 133.278 euro op

De traditionele kerstactie van de Pro League was dit jaar goed voor een recordaankoop. Nooit in de voorbije 16 edities werd zó veel betaald voor één truitje.

Dat het shirt niet van kleppers als Hans Vanaken of Toby Alderweireld was, maakte het record nog wat straffer. Lennart Mertens was de prijsduif die liefst 6.610 euro in het laatje bracht.

In dat truitje scoorde Mertens - die eind november vertrok bij het failliete Deinze - zijn allereerste doelpunt voor SK Beveren. Op de koop toe deed hij dat in de "Wasico", de derby tegen Lokeren-Temse.

Vanaken (4.808 euro) en Alderweireld (4.540 euro) waren wel de logische achtervolgers die het podium vervolledigden.