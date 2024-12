Een titelstrijd met 3 en een "verdiende Gouden Schoen": Frank Boeckx kijkt in zijn glazen bol vooruit naar 2025

di 31 december 2024 10:58

Het moment van de nieuwjaarsspeeches is weer aangebroken. Ook Frank Boeckx kon dus niet anders dan het jaar afsluiten met een woordje uitleg. De analist blikte bij ons terug op het strafste moment van 2024 en keek in zijn glazen bol vooruit richting 2025. "Hans Vanaken wint met straatlengtes voorsprong de Gouden Schoen", klonk het onder meer.

2024 was voor heel wat Belgische voetbalfans het jaar van het teleurstellende EK voetbal. De Rode Duivels overleefden nipt de groepsfase en werden dan huiswaarts gestuurd door Frankrijk. Een herinnering die bij Frank Boeckx stevig is blijven plakken. Want als we hem vragen naar welk voetbalmoment uit het voorbije jaar hij nog één keer wil terugkeren, denkt hij meteen aan dat EK in Duitsland. "Vooral de valse start", opent hij zijn terugblik. "Die eerste wedstrijd tegen Slovakijke begon iedereen met goede hoop. Maar ik zie die inworp en die terugspeelbal van Jeremy Doku nog steeds verstuurd worden. Dat was eigenlijk het begin van een heel zwak EK, waar we allemaal meer van verwacht hadden."

We hebben in elk geval nog steeds genoeg talent om beter te doen dan op het EK en in de Nations League. Frank Boeckx

Uiteraard niet het leukste moment om te onthouden uit een gans voetbaljaar. In zijn vooruitblik kan Boeckx dan ook alleen maar hopen op beterschap in 2025. "Ik denk dat er veel staat te gebeuren", kijkt hij naar de situatie bij de nationale ploeg. "We hebben met Vincent Mannaert wel iemand die de nodige adelbrieven kan voorleggen." "Gaat hij dat ook kunnen bij de voetbalbond? Onder Roberto Martinez was het gevoel wel altijd positief. We hebben in elk geval nog steeds genoeg talent om beter te doen dan afgelopen zomer en in de Nations League." "Maar of dat volgend jaar nog met dezelfde coach zal zijn, dat moet in januari en februari duidelijk worden. Als het met dezelfde coach is, dan zal Mannaert wel weer een positiever gevoel rond de ploeg moeten creëren. En dat is op dit moment geen makkelijke taak, vrees ik."

Het EK draaide uit op een teleurstelling.

Titelstrijd met 3

Gelukkig voorspelt de glazen bol van Boeckx niet enkel kommer en kwel. Zo mogen we ons volgens de ex-doelman opmaken voor een driestrijd om de titel in de Jupiler Pro League. "Want bij KRC Genk is het altijd afwachten wat ze doen in de winterstop. Al neem ik aan dat ze deze keer niet veel sterkhouders zullen laten vertrekken. Ik denk zelfs dat ze zich nog zullen versterken en lang zullen meedoen." "Ook Club Brugge heeft opnieuw een sterke kern. Ze spelen wel nog minstens 2 Champions League-wedstrijden en kunnen met hun 10 punten nog doorgaan. Kost hen dat punten in de competitie? En kunnen ze opnieuw een nagenoeg perfect parcours afleggen in de play-offs?", vraagt Boeckx zich af. "Union had toen het tegenovergestelde, maar zou nu weleens kunnen doen wat Club vorig jaar deed. Ik geloof wel in die kern, net als ik geloof in Genk en Club Brugge. Buiten die 3 ploegen zie ik niemand meespelen tot het einde."

Vanaken gaat die Gouden Schoen weer meepakken en dat is volledig verdiend. Frank Boeckx

Eén prijs is straks sowieso wel al voor de Bruggelingen. Of toch als we Boeckx mogen geloven. "De Gouden Schoen? Ik denk dat het heel duidelijk zal zijn. Het wordt met straatlengtes voorsprong Hans Vanaken." "Dat heeft te maken met hoe Hans presteert. Hij is altijd constant. Maar ook met het feit dat zijn grootste concurrenten Puertas en Amoura, toch smaakmakers bij Union, vertrokken zijn." "Ik denk ook aan Dolberg, die vorig jaar minder was en het dit seizoen wel goed gedaan heeft. Zulke spelers krijgen altijd maar punten in één speelronde. Dus gaat Vanaken die schoen weer meepakken en dat is volledig verdiend."

In 2019 won Vanaken zijn laatste Gouden Schoen.

