Op haar 34e kan ze het nog steeds: skiester Federica Brignone is (nog eens) oudste Wereldbekerwinnares ooit

za 28 december 2024 14:57

In het Oostenrijkse Semmering heeft Federica Brignone de Wereldbekermanche reuzenslalom op haar naam geschreven. De Italiaanse was 's ochtends de snelste in de eerste run en bevestigde in de tweede run. Ze hield de Zweedse Sara Hector en de Nieuw-Zeelandse Alice Robinson af. Dankzij de zege is Brignone ook de nieuwe leidster in de Wereldbeker.

Om de beste alpineskiesters in actie te zien moet je dit weekend in Semmering zijn. Daar opende de reuzenslalom laatste Wereldbekermanche van het kalenderjaar. Federica Brignone was de snelste van het hele pak in de eerste run. Vooral in het laatste deel maakte ze het verschil. Met 6 concurrenten binnen de seconde was ze wel allerminst zegezeker voor de tweede run. De 34-jarige Italiaanse klaarde wel de klus in de namiddag. Enkel de Oostenrijkse Julia Scheib was sneller dan Brignone in run 2, maar zij was 's ochtends een pak trager. Lara Gut-Behrami maakte dan weer de omgekeerde beweging en zakte van plek 2 in de eerste run nog weg naar de 9e plaats. Voor Brignone is het haar 29e zege ooit in de Wereldbeker. Ze verbetert haar eigen record als oudste Wereldbekerwinnares ooit bij de vrouwen. In de algemene rangschikking neemt ze de leiding over van Camille Rast. De Zwitserse strandde op plek 17 in Semmering.

Brignone: "Graag nog eens verbeteren"

Federica Brignone: "Ik heb mezelf een kerst- en nieuwjaarcadeau gegeven. De afdaling was geweldig. Het is mijn eerste podium hier in Semmering en ik wilde het echt. Het was een zware race, maar ik voelde me heel goed vandaag. Nu ben ik opnieuw de oudste winnares. Ik wil het graag nog eens verbeteren, misschien al dit seizoen."

Uitslag Wereldbeker reuzenslalom Semmering 1. Federica Brignone (Ita) 2'03"14 2. Sara Hector (Zwe) op 0"57 3. Alice Robinson (NZe) 0"90 4. Valerie Grenier (Can) 0"94 5. Paula Moltzan (VS) 1"11