Beste golfer ter wereld Scottie Scheffler loopt blessure op tijdens kerstdiner en mist start van PGA Tour

Net voor het einde van het jaar dient Scottie Scheffler nog een kandidatuur in voor meest opvallende blessure van 2024. Tijdens het klaarmaken van het kerstdiner kwamen er stukjes glas in de handpalm van de Amerikaanse golfer. Daardoor moest hij een operatie ondergaan en moet hij de komende weken passen voor de eerste toernooien op de PGA Tour.

Een Kerstmis om snel te vergeten voor Scottie Scheffler. De nummer 1 op de wereldranglijst liep een handblessure op en mist zo de eerste toernooien van het nieuwe jaar.

"Tijdens het koken op kerstdag, liep Scottie door een gebroken glas een wonde op aan de palm van zijn rechterhand", vertelt zijn manager Blake Smith in een statement.

"Kleine stukjes glas bleven steken in zijn handpalm, waardoor er een operatie nodig was. Er is hem verteld dat hij binnen 3 à 4 weken opnieuw 100 procent zou zijn."

Dat is slecht nieuws voor Scheffler, want zo moet de olympische kampioen van Parijs verstek geven voor twee toernooien op Hawaï begin januari. Dat zijn de openers van het nieuwe seizoen op de PGA Tour.

Naast het olympisch goud pakte Scheffler afgelopen seizoen ook belangrijke titels op de Masters en het Players Championship.