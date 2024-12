Lekke band in openingsronde speelde Thibau Nys parten: "Ik wil Mathieu eens proberen te volgen"

De terugkeer van Mathieu van der Poel roept blijkbaar het beste op bij Thibau Nys, die de jongste crossen erg constant presteert. "Ik had een hele goeie dag", reageerde hij opgetogen. Laurens Sweeck kon de wereldkampioen zelfs even terughalen. "Ik was misschien wat overdonderd dat ik plots bij hem zat."

Thibau Nys won de sprint tegen Laurens Sweeck voor de 2e plaats in Loenhout. Dat deed hij na een inhaalrace, want zijn start was niet te denderend.

"Ik reed lek in het midden van de eerste ronde", gaf hij een verklaring. "Het was dicht bij de materiaalpost, maar ik miste de aansluiting aan het einde van de eerste ronde."

"Ik was nooit echt mee en daardoor moest ik achtervolgen en kon ik weinig in het wiel zitten. Ik had liever van bij het begin vooraan gezeten, want dan had ik krachten kunnen sparen."

Met Wout van Aert als "goeie compagnon" kon Nys jagen op nummer 2 Sweeck en uiteindelijk werd hij zelf nog 2e. "Het was het hoogst haalbare, denk ik. Maar ik ben er altijd in blijven geloven. Ik had een hele goeie dag en er zat een versnelling op."

Nys eindigde de voorbije dagen in Zonhoven en Gavere ook al op het podium. "Fysiek voel ik me zeker zo goed als op het EK en in Overijse. Dan hangt het gewoon af van het parcours waar ik mijn vorm het beste kan uitspelen."

"Ik ben heel tevreden met hoe ik rondrijd en ik kijk al uit naar Diegem komende maandag. Maar ik wil wel eens mijn kans wagen en Mathieu proberen te volgen", klonk het veelbelovend.