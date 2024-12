Ruben en Paul verwelkomen Van der Poel met open armen: "We hebben een demonstratie van de meester gezien"

zo 22 december 2024 18:14

De grote terugkeer van Mathieu van der Poel is een geweldige demonstratie geworden. De wereldkampioen "maakte de rest belachelijk" volgens Sven Nys. Ruben Van Gucht en Paul Herygers gaan niet akkoord. "Hij is uitzonderlijk begaafd."

Ruben: "Heeft Mathieu van der Poel de rest belachelijk gemaakt?"



Paul: "Ik ga niet akkoord. Ik ben milder voor Van der Poel. Het ligt niet aan hem dat hij ter wereld is gekomen met een geweldig paar benen die sneller kunnen rijden dan vaak andere veldrijders. Hij is uitzonderlijk begaafd.



Ruben: "Zou je zo ver durven gaan, dat je zou zeggen: in welke periode je deze Van der Poel ook zou zetten, hij zou bijna altijd hetzelfde gepresteerd hebben?"



Paul: "Ik vermoed van wel. Dat begint al bij De Vlaeminck - technisch was dat een geweldig onderlegde kerel - en een beetje later kwam er het hoofdstuk Liboton, maar ik vrees dat er nergens problemen zouden zijn voor Van der Poel. Misschien op een heel technische omloop, maar voor de rest vliegt die ook over balken en greppels. Daar gaat het niet om. Op gebied van hard rijden, dan komen we bij hem uit."



Ruben: "We kijken misschien wel naar een van de beste, zo mogelijk de beste crosser uit de geschiedenis. Want hij gaat waarschijnlijk naar 7 wereldtitels en dan kan je dat met statistieken onderbouwen. Hij staat op de drempel om die maatstaf van Erik De Vlaeminck te behalen."



Paul: "Ik moet ook niet piepen. Ik ben iemand die zich ooit daar in vergist heeft, want jaren geleden zei ik dat we dat nooit gingen meemaken. Het grappigste berichtje dat ik tijdens de cross kreeg, was dat ze hem die trui al konden geven. Dan kunnen ze zich allebei voorbereiden op het wegseizoen, omdat het geen avance is om daartegen te rijden."



Ze zouden ook opzij gaan voor Wout van Aert. Paul Herygers

Ruben: "We hadden verwacht dat hij goed zou zijn en ik pleit voor jouw kennis, want jij had dat al verteld in onze voorbereidingspodcast, maar is het nog hoger dan wat je verwacht had? Of is dit de standaard?"



Paul: "Normaal gezien denk ik dat hij af en toe een slippertje maakt, maar daar was niets van te merken. Ik heb spijt dat ik het niet gezegd heb, maar ik dacht dat hij boven mee zou zijn met de kopgroep, maar hij was al alleen in de afdaling. Daar heb ik me een beetje op miskeken, maar in mijn binnenste kwam ik in de buurt van hoe het er zou uitzien. Ik vind hem sterker dan andere jaren beginnen."



Ruben: "Is de rest te respectvol geweest? Het zou niks aan de zaak veranderd hebben, maar ik herinner me die bocht waar hij 3 posities langs binnen neemt en Iserbyt die zelfs nog een beetje uit de weg ging. Heeft hij zoveel respect afgedwongen dat ze hem geen pat in de korf willen zetten?"



Paul: "Dat is ook zo, maar daar heeft hij zelf jaren voor gewerkt. Ze zouden ook opzij gaan voor Wout van Aert. Dat zijn mannen waar de veldrijders enorm naar opkijken."

Wat met Van Aert?

Ruben: "Er is een man die gisteren uit de zetel heeft toegekeken en normaal vandaag in het veld zou komen, maar dat nu een paar dagen uitgesteld wordt. Denk je dat Van Aert dit nodig had om te beseffen hoe goed Van der Poel is? Of weten die mannen al dat er waarschijnlijk niets aan te doen zal zijn?"



Paul: "Ik weet niet met welke intentie Van Aert komt, natuurlijk is hij ook een winnaar, maar op een bepaald moment ga je moeten beseffen of het dit wel waard is met de andere doelen zoals de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Op een bepaald moment moet je beseffen wat je zelf aankan en je mag geen pijltje verschieten."



Die voorsprong van anderhalve minuut was er ook over. Paul Herygers

"Daar komt het uiteindelijk op neer. Dat Van der Poel iets meer kan verschieten, doet hij zichzelf vaak aan. Die voorsprong van anderhalve minuut is er ook over, het had ook met 30" gekund. Maar Van der Poel vindt het niet nodig om gas terug te nemen. Maar misschien dat Van Aert wel tot inzicht is gekomen dat hij zich daar niet gaan aan verbranden."



Ruben: "Hij neemt de spanning weg, hij laat duidelijk zien dat de anderen zijn niveau niet halen. Wat voegt Van der Poel toe aan de sport? Ik zal het misschien gemakkelijker stellen: vind je het goed dat hij komt of is het voor de sport beter dat hij wegblijft?"

Paul: "Ik vind het goed dat hij er is, iedereen mag beseffen dat er kleppers bestaan die sneller kunnen rijden. Hij moet zich zeker niet verstoppen zodat anderen hun brood kunnen verdienen, daarvoor zijn er sponsors. Die komen met hem op de proppen en zien hem heel graag winnen. Die zien hem niet graag verliezen."

Ook dominantie op de weg

Ruben: "Ook op wegkoersen slaagt hij er in om dingen te doen waardoor de rest er belachelijk uitziet, zoals Sven Nys het zei."



Paul: "Daar doe je natuurlijk niet zomaar wat je wil, dat is beperkter en zijn er andere kleppers."



Ruben: "Maar op de Poggio zet hij de kleppers ook in hun hemd, zij die kritiek hebben op het veldrijden vergeten dat."



Paul: "Maar dat zijn fragmenten, dat geburt geen 20 keer op een jaar. Met Pogacar heeft hij wel werk, dat gebeurt in het veld niet."



Ruben: "Met Van Aert had hij dat wel. Van Aert die een heel seizoen afwerkte, daar had hij een ferme kluif aan."



Paul: "Dat is waar. Daar heeft hij vaak de tanden op stuk gebeten. Ik herinner me de sprint in Hoogerheide, dat was ook heel nipt."



Het was klasse, vooral omdat het de eerste keer was. Paul Herygers