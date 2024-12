Dankzij voorbereidende ritjes met Van Aert? Trainingsmakker Daan Soete klopt wegrenners op BK beachracen

In zijn eerste beachrace meteen winnen. Knap van Soete, die wel enorm onder de indruk was van de zware omstandigheden.



De wind op het strand haalde snelheden tot 70 km/u. "Onderweg dacht ik: "Amai, wat is dat hier allemaal?" Vooral in de strook tegen de wind", blies Soete uit.



"Ik denk dat het vandaag toch wel extreem weer was. En ook het strand lag niet goed, zei de rest me. Je zakte er diep in. We reden misschien 20 kilometer per uur."



Soete heeft ervaring in het veldrijden, het mountainbiken, het wegwielrennen en het gravelbiken, maar strandracen was helemaal nieuw. "Ik had het altijd al eens willen doen, maar ik had er de fiets niet voor. Het is dankzij Ridley dat ik hier vandaag was."