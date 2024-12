Voetbal is bijzaak na Duitse topper, Kompany: "Ik wens overwinningen voor vrede"

Geen feest gisteravond in München, nadat leider Bayern nummer 4 RB Leipzig met 5-1 geklopt had in de Bundesliga. De aanslag op de kerstmarkt in Maagdenburg maakte voetbal tot een bijzaak. "Het is bijna onmogelijk om over voetbal te praten", reageerde Bayern-Coach Vincent Kompany.

Gisteravond reed een man met een auto in op een kerstmarkt, waarbij minstens 2 doden en 60 gewonden vielen. Lees op VRTNWS meer over de aanslag.



Vincent Kompany had er in de laatste match van Bayern in 2024 net een geslaagde test met zijn spelers opzitten in een topaffiche, maar de Belgische coach verscheen met een bedrukt gezicht op de persconferentie achteraf.



"We hebben gewonnen, maar ik wens overwinningen voor de vrede volgend jaar", zei onze landgenoot, die verklaarde dat zijn gedachten uitgingen naar de slachtoffers in Maagdenburg.



"Het is eigenlijk bijna onmogelijk om over voetbal te praten. Ik hoop om ooit vrede te hebben. Niet alleen in Duitsland, maar overal."



Bayern annuleerde zijn geplande kerstshow in het stadion meteen na het laatste fluitsignaal.



De Duitse competitieleider laste wel een minuut stilte in voor de slachtoffers van de aanslag. Die werd afgesloten met het traditionele kerstlied Stille Nacht, samen gezongen door het Tölzer Knapenkoor en de toeschouwers in de Allianz Arena.