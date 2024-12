Rik Van Looy "liep niet te koop" met zijn rijke palmares: "Ik kon toevallig goed fietsen, zei hij"

"Eigenlijk was mijn vader zijn beste vriend. Hij was de arts, begeleider en mentor van Rik."

"Herentals is een boegbeeld kwijt. Het zal nooit meer zijn zoals het was."

"We konden enkel overleven dankzij Rik. Hij was daar elke dag en sprong bij een probleem meteen in de bres. Het was soms onwaarschijnlijk wat hij daarvoor uit zijn hoed toverde."

Rik Van Looy gaat de geschiedenisboeken in als een van de grootste wielrenners aller tijden. "Maar zelf liep hij daar niet mee te koop", zegt Toon Claes. "Dat siert hem."

"Rik zei dikwijls: ik kan toevallig goed met een fiets rijden. Hij was echt heel bescheiden."

Nochtans was Van Looy razend populair in Herentals en ver daarbuiten. "Ik herinner mij dat Rik was gevallen in de Tour en daarbij zijn sleutelbeen had gebroken. Mijn vader moest naar Frankrijk om te kijken of hij kon voortrijden."

"Dat lukte niet, maar dat betekende wel dat hij de dagen erna thuis in Herentals zat, waar wij vaak met zijn kinderen kwamen spelen. Er kwamen toen zoveel brieven en pakjes binnen, dat ze een stapel van meer dan een meter in hun hal hadden."

"Achteraf hoorde ik dat hij al die mensen persoonlijk een antwoordje heeft gestuurd."