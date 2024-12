Karl en José zwaaien Rik Van Looy uit: "Hij was een vedette, door zijn manier van koersen én zijn rechtlijnigheid"

wo 18 december 2024 17:20

De wielerwereld neemt met Rik Van Looy afscheid van een van zijn grootste kampioenen. Onze wielercommentatoren Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer brengen in Sporza Daily hulde aan de Keizer van Herentals.

90, net geen 91: Rik Van Looy is heengegaan op een gezegende leeftijd. Toch heeft zijn dood Karl Vannieuwkerke nog verrast. "Ik heb hem een halfjaar geleden nog gezien en toen was hij nog zeer helder in het hoofd. Niks deed me vermoeden dat hij nog zo snel van ons zou heengaan", klinkt het. Dat Van Looy nog zeer helder van geest was, kan José De Cauwer beamen. "Rik volgde het wielrennen nog zeer goed. Als ik iets gezegd had waar hij anders naar keek, dan kreeg ik het altijd wel te horen", glimlacht De Cauwer. Het typeert Van Looy. "Hij was zeer uitgesproken en ook kritisch", weet Vannieuwkerke. "En over renners als Tadej Pogacar of Remco Evenepoel was hij vol lof."

Niet toevallig 2 renners die de aanval niet schuwen, zoals Van Looy dat ook nooit gedaan heeft in zijn carrière. "Hij kon het hele peloton bombarderen", herinnert De Cauwer zich. "In het huidige peloton met jongens als Pogacar of Van der Poel zou hij perfect gepast hebben." "Door zijn manier van koersen had hij enorm veel supporters, maar ook wel wat tegenstanders. Hij lokte wel controverse uit. Het was echt wel een figuur." "Rik Van Looy beroerde de mensen. Hij was een vedette. Door zijn manier van koersen, maar ook wel door zijn uitspraken en zijn rechtlijnigheid. Dat laatste heeft hij ook behouden tot aan zijn dood."

"Hij heeft koersen gewonnen die hij niet kon winnen"

Het palmares van Rik Van Looy is indrukwekkend. Waar moeten we hem situeren in de galerij der groten? "Goh, dat is altijd moeilijk", twijfelt José De Cauwer. "Eddy Merckx was anders. Beter. Hij zal altijd de nummer 1 zijn, ik denk niet dat er ooit nog iemand beter zal doen. Maar in de periode waarin Rik Van Looy top was, was hij wel een van de grootsten, samen met Jacques Anquetil. Hij heeft het klassieke wielrennen echt wel beheerst." Karl Vannieuwkerke plaatst Van Looy in de Belgische ranking op 2, na Merckx. "Die 8 monumenten op zijn erelijst mogen gezien worden en staan daar voor eeuwig en altijd. En dan heeft hij ook nog 2 wereldtitels. Dat hadden er 3 moeten zijn, maar het verhaal van Ronse is welbekend."

Uit die imposante erelijst is het dan ook moeilijk om één zege boven de rest te plaatsen. "Zijn grootste prestatie?", blaast De Cauwer. "Wel, ik denk zijn manier van koersen. Tegen alles en iedereen in. Tegen alle gevestigde waarden. Eerst Rik Van Steenbergen en dan Eddy Merckx. Dat typeert Van Looy echt." "Doordat hij een vechter was, heeft hij koersen gewonnen die hij misschien niet kon winnen. En hij heeft er ook een pak verloren, omdat hij door alles en iedereen heen wilde rijden. En ook omdat er vaak tegen hem gereden werd." Voor De Cauwer kan het verhaal van het wielrennen niet zonder Rik Van Looy geschreven worden. "Als je in de geschiedenis van het wielrennen duikt, kom je vrij snel bij Rik Van Looy uit. Hij heeft voor heel weinig mensen moeten onderdoen."