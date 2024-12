Eddy Merckx neemt "met pijn" afscheid van boezemvriend: "Gemaakt om 100 te worden, maar laatste weken ging het slecht"

wo 18 december 2024 11:55

Hij was de troonsopvolger en nog even een concurrent, maar later vooral een boezemvriend. Ook wielerlegende Eddy Merckx treurt om het overlijden van Rik Van Looy. "Ik heb hem deze week nog moed ingesproken", vertelt hij.

De carrières - inclusief de nodige rivaliteit - van Eddy Merckx en Rik Van Looy overlapten elkaar slechts kort, maar toch was het wederzijdse respect groot.

"Rik was een heel grote kampioen", vertelt Merckx, de enige Belgische renner met meer zeges dan Van Looy. "Een absoluut icoon van de wielersport. Zijn palmares is ongelofelijk. En bovendien was hij ook één van de stichters van de Vlaamse Wielerschool in Herentals. Hij heeft veel gedaan voor onze sport." In 1965 waren Merckx en Van Looy trouwens even ploegmaats, nadien werden ze concurrenten. "Als ploegmaat was het contact niet zo goed", lacht Merckx eerlijk. "Ik kwam van Brussel, hij van Antwerpen... Bovendien waren we andere renners." "In het begin van mijn carrière was hij trouwens heel moeilijk te bekampen, ik heb er hard tegen moeten knokken. Rik was een superkampioen die bijna niet te kloppen was in de klassiekers. Ik ben blij dat ik tegen hem mogen koersen heb."

Hij wist tijdens zijn laatste weken dat het slecht zou aflopen, maar toch belde Rik me nog op toen ik in het ziekenhuis lag na mijn val. Eddy Merckx