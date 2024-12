KAA Gent mikt op de top 8 in Europa, sportief manager Vidarsson: "We liggen voor op schema"

do 19 december 2024 08:00

In Noord-Ierland probeert KAA Gent zich donderdagavond bij de top 8 te scharen in de League Phase van de Conference League. Het zou "onverwacht" zijn, zo legt sportief manager Arnar Vidarsson uit. "Uiteraard willen we constanter zijn, maar dat krijg je niet op bestelling."

Dat KAA Gent de League Phase van de Conference League overleeft, staat al vast. Donderdagavond probeert het naar de top 8 te springen, wat zou betekenen dat het de tussenronde voor een plaats in de 1/8e finales kan skippen. "Dat is sowieso een voordeel", weet sportief manager Arnar Vidarsson. "Ik heb gelezen dat we 50 procent kans hebben. Ik schrok er een beetje van, want dat percentage ligt toch hoog. Maar het zal wel kloppen." "Als we het donderdag halen, dan zou het onverwacht zijn", klinkt het meermaals. "Zo'n nieuwe competitie is enerzijds moeilijk voorspelbaar, maar we wisten en we weten dat we als ploeg bezig zijn met een onvoorspelbaar traject." "Met de hoeveelheid wedstrijden die we al gespeeld hebben - meer dan 30 - kunnen we zeggen dat we op schema zitten. Misschien liggen we zelfs een klein beetje voor op ons schema."

We willen Europees spelen en we willen een topclub zijn. Dan mag je niet bang zijn om te zeggen dat het niet altijd top is. Arnar Vidarsson (sportief manager KAA Gent)

Zo'n Europese verlengkabel geeft ook een financieel extraatje. "Klopt, maar het is niet dat je dankzij die plaats in de top 8 nog een extra speler kan kopen. Het gaat niet om zulke bedragen, maar het geeft wel wat ademruimte." "Onderschat het ook niet: we zullen eind dit jaar 34 matchen gespeeld hebben en dat is moordend. Niet alleen voor de spelers, ook voor de technische staf." De klassementen - top 6 in de JPL - ogen goed. Is Vidarsson ook tevreden over het spel? "Bij momenten zitten we op schema, soms niet. Ik heb altijd gezegd dat scorebordjournalistiek gemakkelijk is." "Ik zou kunnen zeggen dat we gewonnen hebben op het veld van Club Brugge en dat we thuis verloren hebben tegen Racing Genk. Het is niet zo goed als het eerste en niet zo slecht als het tweede. We zitten daar tussenin." "Iedereen moet dan maar bepalen of dat normaal is of niet. Ik vind het heel normaal, maar uiteraard wil je constanter worden. Dat krijg je helaas niet op bestelling." "We willen Europees spelen en we willen een topclub zijn. Dan mag je niet bang zijn om te zeggen dat het niet altijd top is."

KAA Gent staat momenteel 13e.

Rustige mercato?

Qua punten lijkt KAA Gent goed te boeren, maar kan er ook op het veld nog een volgende stap gezet worden? "Daarvoor is de kern nog niet 100 procent klaar", geeft de sportieve baas toe. "Er is afgelopen zomer heel veel veranderd met onze transfers. We komen van de 3-5-2 van Hein Vanhaezebrouck naar de 4-3-3 van Wouter Vrancken. Je hebt tijd nodig om die kern te laten evolueren." "Het spijt me enorm, maar dat duurt 18 maanden. We zijn nu 6 maanden ver. Dat betekent dat het 3 transferperiodes zal duren." "Nu kijken wij de komende maanden naar opportuniteiten. We zoeken naar specifieke types die we niet hebben. Ja, er zit nog heel veel groeimarge in de individuele en collectieve prestaties. Ik zie het potentieel, maar ik heb geen glazen bol."

Of er iemand weg moét? Neen, financieel is dat geen noodzaak. Het is niet zoals vorig jaar, neen. Toen moest dat gebeuren. Nu zitten we iets meer op ons gemak. Arnar Vidarsson (sportief manager KAA Gent)

Wat de zomertransfers betreft, toont Vidarsson zich grotendeels tevreden. Ook wat de bekritiseerde spits Andri Lucas Gudjohnsen betreft. "Als je louter naar goals en assists kijkt, had iedereen liever betere cijfers gehad." "Ik weet wat hij in zijn mars heeft. Hij is een type zoals Kasper Dolberg. Als hij kansen en vertrouwen krijgt, dan zal hij scoren. Er komt een moment waarop hij zal presteren volgens wat hij kan. Hij blijft er zelf rustig bij en weet dat hij tijd nodig heeft." Waarna Vidarsson nog eens herhaalt hoe Gent de komende transferperiode niet als een bezetene tekeer zal gaan. "Met Leonardo Da Silva Lopes hebben we al een vroege wintertransfer gedaan." "Er zijn enkele jongens einde contract. Het kan zijn dat we daar anticiperen om de groeimarge van de kern zo groot mogelijk te maken. Maar ik vermoed dat de markt moeilijk en afwachtend zal zijn." "Ik weet niet of er veel ploegen geld zullen uitgeven. Er zijn ook vraagtekens na de zaak-Diarra. We zullen gerichte zaken doen als het past." "Of er iemand weg moét? Neen, financieel is dat geen noodzaak. Het is niet zoals vorig jaar, neen. Toen moest dat gebeuren." "Nu zitten we iets meer op ons gemak en kunnen we op de lange termijn werken. We zijn rustig, maar we zijn er klaar voor."

Kijk en luister donderdagavond bij Sporza naar Larne - KAA Gent