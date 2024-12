KAA Gent kent twee potentiële tegenstanders in play-offs: kijk vrijdag (13 uur) naar de loting

Vrijdag vindt de loting voor de play-offs van de Conference League plaats. De nummers 9 tot en met 24 in de eindstand van de groepsfase verdwijnen in de potten en worden tegen elkaar uitgeloot. KAA Gent krijgt Betis of Heidenheim op zijn bord. Kijk hier vrijdag vanaf 13 uur met livestream naar de loting.

Door de nederlaag tegen Larne is KAA Gent op plaats 17 geëindigd. Daardoor treft het in de play-offs de nummer 15 of 16 uit de League Phase van de Conference League. Dat zijn respectievelijk Real Betis en Heidenheim.

In eigen land staan de Spanjaarden momenteel op de 9e plek, terwijl de Duitsers in de Bundesliga in degradatiegevaar verkeren op plaats 16. Vrijdag vanaf 13 uur wordt er geloot en kent Gent zijn tegenstander.