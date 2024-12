Van Looy, Beckenbauer, Furrer, ...: van deze sporters namen we afscheid in 2024

di 31 december 2024 18:00

Op 1 januari scheuren we het papier van een kersverse kalender af, maar enkele grootheden uit de sport hebben dat nieuwe jaar niet gehaald. Wie hebben we voor altijd achtergelaten in 2024?

Voetbal

2024 was geen genadig jaar voor voetballegendes, want liefst 10 spelers die ooit een WK-finale speelden zijn de afgelopen 12 maanden gestorven. De bekendste van dat tiental is zonder twijfel Franz Beckenbauer (78), die net als Mario Zagallo (92), zowel als speler als als trainer de WK-trofee in de lucht mocht steken. In 1974 deed Beckenbauer dat aan de zijde van Bernd Hölzenbein (78).



In 1990 was Beckenbauer bondscoach van West-Duitsland toen hij de eveneens betreurde Andreas Brehme (63) de finale tegen Argentinië zag beslissen. Ook de topschutter van dat WK, Salvatore "Toto" Schillaci (59) ontviel ons dit jaar. Hij werd getroffen door darmkanker. Johan Neeskens (73) stond dan weer aan de aftrap van de finale van 1974 én 1978. Ondanks een goal in die eerste finale kon hij Nederland niet aan de wereldtitel helpen. In 1978 verloor hij tegen het Argentinië van bondscoach César Luis Menotti (85). Speelden ook een finale, maar werden geen wereldkampioen: Luigi Riva (79), die in 1968 met Italië wel Europees kampioen, Karl-Heinz Schnellinger (85), die met Duitsland in 1966 op de Engelsen botste, en Josef Jelinek (83) en Kurt Hamrin (89), WK-finalisten in respectievelijk 1962 en 1958.



Een landgenoot van Hamrin, Sven-Göran Eriksson (76), stierf dan weer aan de gevolgen van alvleesklierkanker. Hij won in 1982 als coach de UEFA Cup met het kleine Göteborg en begon daarna aan een rondreis door de (trainers)wereld. Dat laatste geldt ook voor Christoph Daum (70), die het bekendst is van zijn periode bij Club Brugge. Longkanker werd hem uiteindelijk fataal.

Nog meer (ex-)voetballers die dit jaar zijn overleden

Matija Sarkic (26): Enkele dagen na een interland met Montenegro tegen België wordt de doelman - een voormalig jeugdproduct van Anderlecht - niet meer wakker. George Baldock (31): Griekse international overlijdt in zijn zwembad. Helmut Duckadam (65): Roemeense doelman die 4 penalty's van Barcelona stopt in de finale van de Europese Beker voor Landskampioenen in 1986. Jan Sørensen (68) en Ulrik le Fevre (77): Deense steunpilaren van Club Brugge tijdens hun succesperiode in de jaren 70. Léon Semmeling (84): Boegbeeld van Standard, de club waarmee hij 5 keer kampioen werd. 35 caps voor België. Jacques Teugels (78): Aanvaller van Anderlecht, Union en vooral RWDM, waarmee hij in 1975 verrassend Belgisch kampioen werd. Nam net als Semmeling deel aan het EK 1972, waarop België brons veroverde. Stephen Laybutt (46): Australische ex-speler van Moeskroen en KAA Gent. Outte zich na zijn carrière als homoseksueel. Stapte in 2024 uit het leven. Artur Jorge (78): Iconische Portugese trainer, met eeuwige snor, die Porto in 1987 naar eindwinst in Europabeker I leidde. Louis Lambert (92): Laatste nog levende speler van de Antwerpse kampioenenploeg uit 1957. Willy Peeters (93): Kleurrijke ploegafgevaardigde van Lokeren, beter bekend als "Dancing Willy".

Wielrennen

We werden dit jaar nog maar eens met de neus op de feiten gedrukt dat wielrennen een gevaarlijke sport is. Zo werd het WK in Zürich overschaduwd door de dood van Muriel Furrer (18), die tijdens de wegwedstrijd bij de junioren ten val kwam uit het zicht van de camera's. Ook voor de Noor André Drege (25) werd zijn passie zijn dood. Hij crashte in de afdaling van de Grossglockner tijdens de Ronde van Oostenrijk. Voor het West-Vlaamse talent Miel Dekien (18) eindigde het leven veel te vroeg na een tragisch verkeersongeluk. Met Rik Van Looy (90) en Emile Daems (86) overleden in 2024 ook twee Flandriens. Van Looy slaagde er als eerste in om alle monumenten te winnen, Daems won zowel Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix als de Ronde van Lombardije. Zij waren een generatiegenoot van Gilbert Desmet (93), die tot voor zijn dood de oudste nog levende geletruidrager uit de Tourgeschiedenis was. We zwaaiden het voorbije jaar ook een grootheid uit het veldrijden uit: de Duitser Rolf Wolfshohl (85) werd 3 keer wereldkampioen cyclocross en stond in totaal 12 keer op het WK-podium. Hij was ook sterk op de weg, want in 1965 werd hij eindwinnaar van de Vuelta.

Meer tranen uit de wielerwereld

Jan Bogaert (66): Ondanks zijn bijnaam "de koning van de kermiskoersen" prijken toch de E3, de Scheldeprijs en Nokere Koerse op zijn palmares. Aleksej Tsatevisj (34): Ex-winnaar van Le Samyn, die na zijn 28e ijshockeyer werd, overlijdt op amper 34-jarige leeftijd. Nico Berckmans (55): Mountainbiker en veldrijder uit de Kempen, die dankzij een passage bij Man Bijt Hond een cultstatus verwierf. Bernard Langedock (75): Jarenlang (mede)organisator en bezieler van Gent-Wevelgem.

Treurnis in atletiek, basketbal en snooker

Wat als ... ? Enkele maanden nadat Kelvin Kiptum (24) het wereldrecord op de marathon had verbeterd, komt de Keniaan samen met zijn coach om in een auto-ongeluk. Nauwelijks 4 dagen later verliest Kenia met Henry Rono (72) een ander atletiekicoon. Rono was wereldrecordhouder op de 3.000 meter steeple en de 5.000 meter, maar nam door een boycot van zijn land nooit deel aan de Spelen. Even daarvoor was het atletiekjaar al dramatisch begonnen met het overlijden van Shawn Barber (29). De Canadees werd in 2015 wereldkampioen polsstokspringen. Hij stierf na "medische complicaties". In de Amerikaanse basketbalcompetitie werd dan weer getreurd om Jerry West (86), boegbeeld van de LA Lakers, de club waarmee hij zowel als speler als als bestuurder grote successen mee haalde. West stond ook model voor het logo van de NBA. Nog meer slecht nieuws uit de NBA kwam er in mei: Bill Walton (71), die met Portland kampioen werd in 1974, overleed aan de gevolgen van kanker. Na zijn sportcarrière was hij een gevierd verslaggever. In september overleed ook nog eens Dikembe Mutombo (58) aan een hersentumor. De Congolese center was een van de beste verdedigende spelers uit de NBA-geschiedenis. In het snooker werden ons in een paar maanden tijd twee ex-wereldkampioenen ontnomen: Ray Reardon (91) was in 1970 de eerste Welshman die het WK wist te winnen, iets wat hij daarna nog 5 keer herhaalde. In 1979 juichte Wales dan weer voor Terry Griffiths (77), die de laatste jaren van zijn leven met dementie worstelde.

Ook zij hebben ons in 2024 verlaten

OJ Simpson (76): Voor hij de gerechtelijke pagina's domineerde, was Simpson een gevierd American Football-speler, die beschouwd wordt als een van de grootste running backs uit de geschiedenis. Akebono Taro (54): Legendarische sumoworstelaar, geboren op Hawaï. De eerste niet-Japanner die het tot yokozuna schopte en sleutelfiguur in de sumohype in de jaren 90. Vjatsjeslav Ivanov (86): Russische roeier die als eerste 3 keer na elkaar olympisch goud wist te winnen in de skiff. Jackie Loomans (71): Nam bijna 25 keer deel aan de Dakarrally, onder meer met Koen Wauters, Gella Vandecaveye en Joël Smets. Hielp ook voetbalclub Lommel toen het financieel aan de afgrond stond. Issa Hayatou (77): Omstreden voorzitter van de Afrikaanse voetbalbond (1988-2017) en interim-voorzitter van FIFA in 2015 en 2016.