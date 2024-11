Deinze geeft geen forfait: wedstrijd morgen gaat door, nog niet bekend wie zal spelen

Ondanks heel wat speculatie laat Deinze weten dat de wedstrijd van zaterdag gewoon zal doorgaan. De club is momenteel de nodige regelingen aan het treffen voor de organisatie van de thuismatch. Wie aan de aftrap zal verschijnen tegen Francs Borains, blijft wel nog een vraag.

Een positief signaal uit de Dakota Arena.



Ondanks het gerucht dat Deinze forfait zou (moeten) geven voor de wedstrijd van morgen tegen Francs Borains, heeft de club laten weten dat de match gewoon zal plaatsvinden.



Vanuit Deinze horen we dat alle nodige regelingen worden getroffen om de thuismatch zoals gewoonlijk te laten verlopen.



Het is wel nog onbekend wie er aan de aftrap zal verschijnen. Verschillende spelers willen niet meer aantreden voordat de achterstallige betalingen in orde zijn.