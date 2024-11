Slechts 4 basispionnen blijven over: ook deze Gouden generatiegenoten zwaaiden het voetbal al uit

De aankondiging van zijn pensioen doet mijmeren naar de tijd van de Gouden Generatie. Met Toby Alderweireld verdwijnt binnenkort opnieuw een Belgisch boegbeeld van de voetbalvelden. En zo schiet er intussen niet veel meer over van de Duivelse kern tijdens de hoogdagen van de nationale ploeg. Dit blijft er nog over van de Gouden Generatie.

Thibaut Courtois is nog steeds sterkhouder bij Real Madrid, Romelu Lukaku herleeft bij Napoli, Axel Witsel blijft een vaste waarde bij Atlético Madrid en Kevin De Bruyne is nog steeds de koning van Manchester City. Maar voor de rest ...

Amper zes jaar later schiet er niet veel meer over van onze Gouden Generatie.

Alderweireld kondigde officieel zijn afscheid van het voetbal aan en alles wijst er ook op dat zijn eeuwige "compagnon de route" Jan Vertonghen aan zijn laatste jaar bezig is.

Hetzelfde geldt voor Nacer Chadli, die momenteel geen club heeft en op een formaliteit van zijn pensioen staat.



Het trio volgt zo in de voetsporen van Vincent Kompany, de eerste van de basisploeg die zijn voetbalschoenen aan de haak hing. In de zomer van 2023 ruilde hij zijn rol als speler bij Anderlecht in voor een plekje in de dug-out.



Later volgde ook Eden Hazard, die na een moeilijk intermezzo bij Real Madrid op het einde van het seizoen 2022-2023 een punt zette achter zijn carrière.



Marouane Fellaini en Moussa Dembélé verlengden hun carrières nog lang in de Chinese competitie, maar eerder dit jaar staakte die eerste de strijd bij Taishan. Dembélé deed het een jaar eerder bij Guangzhou City.