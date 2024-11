Maaseik veert op na lastige start en gaat in vijfsetter voorbij Borgworm

Na de nederlaag op het Europese toneel heeft Maaseik vannamiddag weer aangeknoopt met een overwinning in de vaderlandse competitie. De Limburgers hadden hun handen vol met Borgworm, maar wonnen uiteindelijk wel met 2-3.

Tegen de sterke Polen van Projekt Warszawa was Maaseik deze week niet opgewassen in zijn opener van de Champions League. In een moeilijke match ondergingen ze de wet van de sterkste en werd het 3-0.

Maar tijd om daar van wakker te liggen, was er uiteraard niet. Vandaag stonden de Limburgers in Borgworm voor een nieuwe uitdaging.

Die begon niet geweldig, want de thuisploeg claimde de eerste set. Na een goeie reactie van Maaseik ging ook de 3e set naar Borgworm.

Maar in het slot keerden de Limburgers de situatie nog om. Na 22-25 in de vierde set, werd het 13-15 in de allesbeslissende vijfde set. Missie zo toch nog volbracht voor Maaseik.