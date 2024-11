Uitblinker Seppe Rotty baalt na de nét niet van Roeselare: "Milaan was duidelijk even van zijn melk"

De woorden "balen", "zuur" en "jammer" vliegen uit de mond van Seppe Rotty na een spannende vijfsetter in Milaan.

Een sterk Roeselare was er verrassend op een 0-2-voorsprong geklommen. Nog 25 punten scheidden de West-Vlamingen van een stunt op speeldag 1.

"We hadden het helemaal in handen. Zeker in de derde set komen we er zo dicht bij. Dan komt het aan op details. Dat ze het net afmaken met een ace, maakt het extra zuur. Want dat zijn ballen waar je niet veel aan kunt doen", deelt de hoekaanvaller.

"In de eerste sets lieten we ons nauwelijks op fouten betrappen. Milaan was duidelijk een beetje van zijn melk. Ze wisten even niet goed wat ze moesten doen. Uiteindelijk passen ze zich aan en zie je in de overige sets dat het een ploeg is op topniveau. Extra jammer dat we het in de derde set niet kunnen afmaken, dus." Die eindigde op 25-23.