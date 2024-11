"Belangrijk om hém af te stoppen": Roeselare houdt in CL-opener vooral een Belg in de gaten

"Het hoogtepunt van het seizoen." Seppe Rotty heeft maar 5 woorden nodig om het belang van de Champions League te schetsen voor Roeselare.

"We werken er al lang naartoe en zijn erop gebrand om de eerste Champions League-match - hopelijk - goed aan te vatten", zegt hij.

Maaseik verloor zijn CL-opener tegen Warschau met 3-0. "Hopelijk kunnen wij iets meer weerwerk bieden. We denken dat er wel iets te rapen valt. Als alles goed zit, kunnen we zelfs winnen."

Milaan werd vorig jaar 3e in de Italiaanse competitie, maar heeft het nu wat moeilijker. "Het is een goede ploeg uit een van de topcompetities", schetst Rotty. "Vorig jaar hadden ze een uitzonderlijk jaar."

"Het is een ploeg in opbouw, die aan het groeien is in Italië. Ze hebben ook geïnvesteerd in een jonge Belgische opposite met Ferre Reggers."