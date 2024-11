Roeselare en Maaseik tegen de wereldtop: leer alles over de Champions League, live te zien bij Sporza

Vanavond begint de groepsfase van de Champions League volleybal. Met Roeselare en Maaseik doen twee Belgische teams een gooi naar een plek in de kwartfinales. Daarvoor moeten ze wel voorbij enkele stevige tegenstanders (met een Belgische link). Lees hieronder alles over het kampioenenbal. Elke match van Maaseik en Roeselare kan je bekijken met onze livestream.

20 teams doen mee aan de Champions League. Die zijn ingedeeld in 5 poules van 4 ploegen . Er zijn telkens twee onderlinge duels, goed voor zes matchen in totaal.

In het seizoen 2022/23 knokte Roeselare zich via de Champions League naar de finale van de CEV Cup.

Maaseik moet het opnemen tegen een Poolse klepper, de Duitse kampioen en de grootste ploeg uit Slovenië.

Warschau is de eerste tegenstander. Vorig seizoen strandde het in de halve finales van de play-offs in de hoog aangeschreven Poolse competitie.



Europees kende het succes, want Warschau won de CEV Cup. Maaseik zal hopen op een betere ervaring dan in 2022. Toen verloor het 2 keer tegen de Poolse club in de Champions League.

Tegen Berlijn komen de Limburgers een oude bekende tegen. Joel Banks, actief bij Maaseik van 2017 tot 2022, is trainer van de 14-voudige kampioen.

Dit seizoen heeft Berlijn voorlopig een perfect rapport (24 op 24). Dat is mede dankzij Red Dragon Simon Plaskie, die vorige zomer Roeselare verliet en nu regelmatig invalt bij de Duitse club.

Op papier is Ljubljana de makkelijkste klant voor Maaseik. Het werd in de afgelopen 20 jaar maar liefst 19 keer kampioen in de Sloveense competitie, maar Europees kan het niet veel potten breken.