LIVE: Kan tienkoppig STVV toch nog terugslaan? Patris straft blunder Perrin af en brengt weer spanning in de wedstrijd

Rust

Hoe schiet je in eigen voet? STVV demonstreerde het met verve in de eerste helft. Na de openingsgoal Perrin liet Yamamoto zijn ploeg in de steek met twee gele kaarten in iets meer dan twee minuten. Tot overmaat van ramp ging ook Musliu nog een knoeien in de eigen zestien, Somers strafte dat genadeloos af. Wouter Vrancken heeft een klein mirakel nodig om zijn debuut bij STVV nog te redden.