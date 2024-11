EK-kwalificaties: hoe liggen de kaarten voor de Belgian Cats na de 2 op 2 tegen Litouwen en Polen?

ma 11 november 2024 00:23

De Belgian Cats blijven na de winst in Polen op koers om volgend jaar hun titel te kunnen verdedigen op het EK. Hoe staan de zaken er nu juist voor in de voorronde? België heeft zijn lot nog helemaal in eigen handen.

Met - weliswaar moeizame - zeges tegen Litouwen en Polen hebben de Belgian Cats deze week gedaan wat ze moesten doen in hun kwalificatiepoule. Met een 3 op 4 telt België evenveel punten als Litouwen, maar de Cats zijn in het voordeel omdat ze donderdag de onderlinge confrontatie wonnen. Polen volgt op 1 puntje. Het doek over de EK-voorronde valt in februari. Dan staan in groep C nog 4 wedstrijden op het programma:

België - Azerbeidzjan

Litouwen - Polen





Litouwen - België

Azerbeidzjan - Polen

Omdat zwak broertje Azerbeidzjan wellicht nog 2 keer zal verliezen, zullen Litouwen-Polen en Litouwen-België straks beslissen over de groepswinst en het rechtstreekse ticket voor het EK. De Cats hebben hun lot nog helemaal in eigen handen: bij zeges tegen Azerbeidzjan én Litouwen zijn ze altijd groepswinnaar. Ook de nummer 2 in de groep maakt nog aanspraak op het EK. De beste 4 runners-up van de 8 groepen in de voorronde kwalificeren zich ook voor het EK. Mocht België met evenveel punten eindigen als Polen, is Polen wel in het voordeel door een beter onderling resultaat. Een eventuele tiebreaker met Litouwen is afhankelijk van Litouwen-België. In een scenario waarin België, Litouwen én Polen alle drie met evenveel punten eindigen, zal het doelsaldo de doorslag geven. Op dat vlak hebben de Cats momenteel een voordeel, door de monsterzege tegen Azerbeidzjan vorig jaar.