Nagelbijter, maar opdracht volbracht: Belgian Cats leggen stugge Polen over de knie in zenuwslopend slot

De Belgian Cats hebben zichzelf een thriller bezorgd in de EK-kwalificatie. In Polen moesten de Belgische basketbalvrouwen zwoegen om hun tegenstander opzij te zetten. Na een zenuwslopend slot stond de bevrijdende 77-80 op het bord. Emma Meesseman - wie anders? - was de grote uitblinker bij de Belgen met 29 punten.

In aanval had Julie Allemand het moeilijk om het tempo te bepalen, vond Julie Vanloo voor de rust haar driepunter niet - op één bom na - en was Kyara Linskens op zoek naar zichzelf. Dat het verschil bij de rust "slechts" 9 punten was, mocht op het conto van een weergaloze Meesseman.

Want opnieuw kwam Polen met het mes tussen de tanden het veld op. Met snelheid, agressiviteit en intensiteit - dezelfde wapens als een jaar geleden - maakten ze België opnieuw het leven zuur en de Cats, met uitzondering van Emma Meesseman , slaagden er niet in die energie te matchen.

Met Polen was er nog een eitje te pellen, na de verrassende thuisnederlaag in Antwerpen zo'n jaar geleden, bij de start van de EK-kwalificatiecampagne.

"Dont't ever underestimate the heart of a champion!" - Onderschat nooit het hart van een kampioen, luidt het credo. En met de rug tegen de muur toonde de regerende Europese kampioen in de 2e helft mentale weerbaarheid.

Mondjesmaat kreeg Emma Meesseman de nodige steun: de driepunters van Vanloo begonnen te vallen, Allemand begon beter te regisseren en Linskens schudde de 1e helft van zich af met belangrijke scores op de juiste momenten.

Een taai Polen bleef wel aanklampen, nu en dan ook geholpen door de balverliezen van de Cats, die zeker niet alle afval uit hun spel kregen. Maar ondanks de hoogtes en laagtes in de match slaagden Meesseman en co er in een zenuwslopend slot toch nog in het laken naar zich toe te trekken: 77-80.

Mooi was het geenszins, maar dat zal de Cats worst wezen. Met de zege kunnen ze in februari in poleposition beginnen aan hun laatste 2 kwalificatiewedstrijden. Hopelijk voor België dan ook mét Antonia Delaere, de geblesseerde forward die deze week hard gemist werd.

Met een 2 op 2 in februari zijn de Cats altijd zeker van groepswinst en het rechtstreekse EK-ticket.