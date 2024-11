Emma Meesseman opgelucht met de overwinning, maar: "Ik denk dat we het onszelf weer moeilijk maken"

Met een zege in Polen hebben de Belgian Cats gedaan wat ze moesten doen in de EK-voorrondes, al heeft het wel bloed, zweet en tranen gekost. En dat hadden de Cats, volgens uitblinkster Emma Meesseman, toch vooral aan zichzelf te wijten. "Want ik denk dat we wel meer dan 3 punten sterker zijn dan dit Polen."

"Het was opnieuw een fysieke wedstrijd, niet altijd ons sterkste punt. En toch ondergingen we dat in de 1e helft en hadden we niet altijd een antwoord. We kwamen niet gemakkelijk tot scoren. Want ik denk dat we wel meer dan 3 punten sterker zijn dan dit Polen."

De Belgian Cats bliezen net als tegen Litouwen ook in Polen warm en koud, al was er ook nu weer één constante: Emma Meesseman . Met 29 punten, 8 rebounds en 4 assists toonde de Belgische center ook nu weer waarom zij een van de allerbeste speelsters op deze aardbol is.

Het was opnieuw een fysieke wedstrijd en toch ondergingen we dat in de 1e helft.

Het was opnieuw een fysieke wedstrijd en toch ondergingen we dat in de 1e helft.

"Maar er zijn vandaag verschillende speelsters die dat overgenomen hebben. "Maxou" (Maxuella Lisowa-Mbaka, red) heeft het tijdens de rust supergoed gedaan om het woord te nemen. Ik ben blij dat zij weer zichzelf is. Ook Julie Vanloo. Daarin groeien we nog met zijn allen. Elke stap telt."

Na een moeilijke 1e helft toonden de Belgian Cats in de 2e helft een ander gelaat. Werden de puntjes op de i gezet in de kleedkamer?

Meesseman hoopt dat de Cats in de toekomst, wanneer er meer voorbereidingstijd is, aan de slag kunnen met hun werkpunten. "We kennen ze. We moeten fysiek weerbaarder worden, in de rebound, in verdediging, in de screens. Het heeft niks met talent te maken. Het is gewoon hard werken."

"Je hebt in zo'n interlandperiode niet altijd veel tijd om elkaar terug te vinden. Ik denk dat iedereen ook wat vermoeid is, wat kleine blessures heeft. Dat merk je aan de energie, ook naast het veld. Dat is ook normaal, midden in het seizoen."

"Maar het belangrijkste is natuurlijk dat we gewonnen hebben. Die zege is eigenlijk het enige om te onthouden van deze wedstrijd."