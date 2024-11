Oostenrijkse Cercle-coach Miron Muslic komt een beetje thuis bij LASK: "Hele familie komt kijken"

do 7 november 2024 10:52

Voor Miron Muslic wordt het Europese duel van vanavond tegen LASK een halve thuiswedstrijd. De Oostenrijker voelde zich woensdag op de persconferentie, waar hij voornamelijk in het Duits sprak, als een vis in het water. "Het is een bijzondere match voor mij."

"Guten Abend", opende een ontspannen Miron Muslic zijn persbabbel in Linz. Voor de 42-jarige Oostenrijker is de Europese trip naar LASK toch een beetje thuiskomen. En het deed de Cercle-coach dan ook zichtbaar deugd dat hij zijn betoog eens voornamelijk in zijn eigen taal kon doen. "Dit is toch wel bijzonder voor mij. Mijn familie woont hier zo'n 50 à 60 kilometer vandaan. Zij zullen er allemaal bij zijn donderdagavond. Ik denk dat er een 50-tal mensen komen kijken. Ik had wel heel wat tickets nodig", lachte Muslic, terwijl hij met een stapel kaartjes zwaaide. Muslic benadrukte dat het niet over hem ging, wel over de wedstrijd. Maar de Oostenrijkse pers was toch bijzonder geïnteresseerd in zijn parcours. Muslic streek in 2021 neer bij Cercle, toen nog als assistent van Dominik Thalhammer, die Muslic weggeplukt had bij de Oostenrijkse tweedeklasser Ried.

Ik ben er best trots op dat ik als hoofdcoach kan terugkeren naar Oostenrijk voor een Europese wedstrijd. Miron Muslic

"Ik heb wel een coole weg afgelegd, de voorbije 3 jaar", beseft Muslic. "Het is allemaal heel snel gegaan. Ik heb weinig tijd gehad om na te denken over wat we bereikt hebben de voorbije jaren." "Ik heb wel altijd in mezelf geloofd en de stappen die we maakten. En ik ben er best trots op dat ik als hoofdcoach kan terugkeren naar Oostenrijk voor een Europese wedstrijd." Muslic is wel op zijn hoede voor LASK. "Ik weet hoe zij willen voetballen: heel dominant, veel balbezit, hoge balcirculatie, geduldig spel, ... We moeten goed onze organisatie houden, want zij hebben zeker de kwaliteiten om ons pijn te doen."

We zullen met een competitieve ploeg spelen, maar we mogen ook niet vergeten dat we dit weekend tegen Anderlecht spelen. Miron Muslic