Bondscoach Deschamps weert Kylian Mbappé uit Franse selectie: "Hij wou komen, maar dit is mijn keuze"

De malaise bij het Franse nationale elftal heeft een nieuwe wending gekregen. Bondscoach Didier Deschamps heeft sterspeler Kylian Mbappé niet opgeroepen voor de komende wedstrijden van Frankrijk in de Nations League. "Ik heb met Kylian gesproken, het is beter zo."

Het is nog niet bepaald het seizoen van Kylian Mbappé. De Franse steraanvaller maakte afgelopen zomer zijn langverwachte overstap van PSG naar Real Madrid, maar bij de Koninklijke draait het voorlopig vierkant.

In de competitie kreeg Real laatst nog een oplawaai van eeuwige rivaal Barcelona en in de Champions League leed het dan weer een pijnlijke thuisnederlaag tegen AC Milan. De Spaanse pers was achteraf snoeihard, vooral Mbappé kreeg de zwartepiet toegeschoven.

De crisis bij Real lijkt zich voor Mbappé nu ook door te trekken naar de nationale ploeg. Bondscoach Didier Deschamps besloot de aanvaller niet op te roepen voor de komende interlands van Frankrijk in de Nations League tegen Israël en Italië.